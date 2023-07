Impact Investing: Geld anlegen und die Welt verbessern

Nachhaltige Ideen, Lösungen und Strategien werden gebraucht, um unsere Wirtschaft und unsere Lebensweise auch langfristig zukunftsfähig zu gestalten.

Und auch am Finanzmarkt wird eine nachhaltige Wirtschaftsweise immer rentabler. Mit der Anlagestrategie des Impact Investing haben Anleger/innen die Möglichkeit, gezielt in Projekte und Unternehmen zu investieren, die ihre Nachhaltigkeitsbemühungen in den Fokus rücken und konkreten Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft oder Wirtschaft nehmen möchten.

Bis heute folgt die Anlageform des Impact Investing keiner einheitlichen Definition. Im Großen und Ganzen geht es jedoch in erster Linie darum, nachhaltige Investmentziele festzulegen und dabei für ausreichende Transparenz zu sorgen. Dabei geht es jedoch nicht nur um den positiven, sondern auch um den negativen Einfluss, beispielsweise in Form von CO 2 -Emissionen oder fehlender Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Aktuell entwickelt sich der Impact-Investing-Markt in großem Tempo, weshalb auch die Vielfalt an nachhaltigen Anbietern und Finanzprodukten stetig zunimmt. Häufig machen sich auch nicht-nachhaltige Anbieter den Trend zunutze und praktizieren Greenwashing oder Impactwashing, um ihre Produkte für Anleger/innen attraktiver zu machen. Hier ist Vorsicht geboten, doch mit etwas Zeit und Energie lässt sich die Spreu vom Weizen trennen.

Für Anleger/innen, die für ihr Investment keine Kompromisse in Sachen Nachhaltigkeit oder Rendite eingehen möchten, kann eine Geldanlage gemäß Impact Investing mit etwas Recherche echten Mehrwert bedeuten – sowohl sozial oder ökologisch als auch wirtschaftlich.