Ab 18. Oktober: Solaranleihe Quersa

Die durch die Vermögensanlage eingeworbenen Mittel dienen der Finanzierung der Entwicklung weiterer Projekte im Bereich erneuerbarer Energien. Zur Erreichung dieses Ziels beabsichtigt die Emittentin ein eigenes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt (nachfolgend „Nachrangdarlehen-Muttergesellschaft“) an die Muttergesellschaft „H&S Development AG“ (nachfolgend auch die „Muttergesellschaft“) zu begeben. Die H&S Development AG verpflichtet sich das Darlehen bis zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage „Solaranleihe Quersa“ an die Grüne Energie Sachsen GmbH & Co. KG zurückzuzahlen.

Die Verzinsung der Vermögensanlage sollen durch die Zinsen aus dem Nachrangdarlehen-Muttergesellschaft sowie durch die laufenden Erträge, welche aus dem Betrieb der PV-Aufdachanlage in Quersa erwirtschaftet werden, bedient werden. Die Tilgung soll aus dem laufenden Betrieb und über das zurückbezahlte Darlehen der Muttergesellschaft erfolgen. Sollten die Zinseinnahmen, die laufenden Einnahmen und/oder die Rückzahlung des Nachrangdarlehen-Muttergesellschaft für die Bedienung der Ansprüche der Anleger/innen aus den Nachrangdarlehen nicht ausreichen, wird die Emittentin entweder eine Anschlussfinanzierung aufnehmen oder die PV-Aufdachanlage in Quersa veräußern.

Zudem erhalten die Anleger/innen einen Einmalbonus in Höhe von 3 % ihres Darlehensbetrags, sofern die Emittentin die PV-Aufdachanlage in Quersa vor dem Laufzeitende für über EUR 1 Mio. veräußern kann („variable Bonuskomponente“). Die variable Bonuskomponente ist, sofern diese anfällt, einen Monat nach Verkauf der PV-Aufdachanlage in Quersa, spätestens aber am 07.01.2029 zur Zahlung fällig. Die etwaige variable Bonuskomponente wird, sofern ein Erlös von für über EUR 1 Mio erzielt werden kann, durch die Veräußerung der PV-Aufdachanlage in Quersa bedient werden.

Die Laufzeit des Darlehensvertrags der Bank für die Fremdkapitalfinanzierung des Erwerbs der Photovoltaikanlage in 2019 endet mit der EEG-Laufzeit in 2031.

Über die Photovoltaikanlage und das entsprechende Fremd- und Eigenkapital hinaus, gibt es in der Gesellschaft keine weiteren signifikanten Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.