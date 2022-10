Bald bei WIWIN: Vytal Wachstumsfinanzierung

Wer ist Vytal?

Mehr als 300.000 Menschen in 8 Ländern nutzen Vytal und vermeiden so Verpackungsmüll. Damit ist Vytal auch das größte Mehrweg-Netzwerk in ganz Europa. Über 4.200.000 Einwegverpackungen wurden durch die nachhaltige Idee des Start-ups schon eingespart.

Vytal wurde 2019 von Dr. Tim Breker, Sven Witthöft und Dr. Fabian Barthel gegründet. Als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group haben alle drei viel Mitnahme- und Lieferessen konsumiert. Zu häufig saßen sie anschließend in einem Berg aus Verpackungsmüll. Die Lösung: Eine Technologieplattform, die nach dem Bibliotheksprinzip funktioniert: Wer eine Schale ausleiht, kann diese ohne Pfand und ohne weitere Kosten innerhalb von 14 Tagen bei allen teilnehmenden Restaurants wieder abgeben. Dadurch erzielt Vytal eine Rücklaufquote von über 99,3 %.