Wi Quartier an den Römersteinen

Vorzeigeprojekt in Mainz zur Maximierung der Energieautarkie

Geplant ist die Errichtung eines Wohn- und Betriebsgebäudes, welches sich weitgehend selbst mit Energie versorgt und dafür nachhaltige und regenerative Technik zur Energiegewinnung nutzt.

Das Gebäude soll mit 7 Wohneinheiten, 2 Büroräumlichkeiten, 5 PKW Stellplätzen und Fahrradstellplätzen oberirdisch sowie unterirdisch im Kellergeschoss in der Unteren Zahlbacher Straße 2 in Mainz errichtet werden.

Zur kontrollierten Be- und Entlüftung der Büro- und Wohneinheiten wird ein neuartiges Konzept eingesetzt. Dieses besteht aus einzelnen dezentralen Raumluftgeräten und einem zentralen Abluftsystem in Kombination mit einem Wärmepumpen-Speichersystem.

Die Büroeinheiten sind bereits jetzt fest zur Vermietung zugesagt.

Neben dem Anspruch einer weitgehenden Energieautarkie ist auch beabsichtigt die benötigte graue Energie (insgesamt aufgewendeter Energiebedarf) gering zu halten – im Sinne einer nachhaltigen Lebenszyklusbetrachtung. Daher wird die Verwendung des Baustoffs Beton auf ein Minimum beschränkt und nur bei erdberührenden Bauteilen, wie dem Keller und den hangseitigen Stützwänden verwendet. Alle anderen Bauteile und Konstruktionen werden in einer modernen Holzrahmenbaukonstruktion errichtet.

Ebenso wird dem Baum- und Artenschutz durch die Pflanzung von Bäumen und die Anbringung von Nisthilfen im Lichthof Rechnung getragen.

Mithilfe dieses Crowdinvestings soll im ersten Schritt das Gebäude errichtet werden.

In einem weiteren Projektvorhaben soll ein möglichst hoher Grad der oben erwähnten Energieautarkie des Gebäudes sichergestellt werden. Die Dachflächen werden daher größtenteils mit Photovoltaikanlagen bestückt sein. Auch die gesamte Fassade ist als Photovoltaik-Fassade konzipiert, lediglich unterbrochen durch Fenster und Loggien.

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