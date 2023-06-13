Wi Quartier an den Römersteinen

Die Eckdaten
- Maximal erwartete Rendite: 7,68 % p. a. (inkl. 6,50 % p. a. Festzins + Bonus)*
- Laufzeit: 31.12.2026
- Produktart: Wertpapier mit Basisinformationsblatt
- Emissionsvolumen: 600.000 Euro
- Mindestinvestment: 250 Euro
- Zinsauszahlung: 31.12. (erstmals 31.12.2025)
* inkl. variable Bonuskomponente (Details siehe Basisinformationsblatt). Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Vorzeigeprojekt in Mainz zur Maximierung der Energieautarkie
Geplant ist die Errichtung eines Wohn- und Betriebsgebäudes, welches sich weitgehend selbst mit Energie versorgt und dafür nachhaltige und regenerative Technik zur Energiegewinnung nutzt.
Das Gebäude soll mit 7 Wohneinheiten, 2 Büroräumlichkeiten, 5 PKW Stellplätzen und Fahrradstellplätzen oberirdisch sowie unterirdisch im Kellergeschoss in der Unteren Zahlbacher Straße 2 in Mainz errichtet werden.
Zur kontrollierten Be- und Entlüftung der Büro- und Wohneinheiten wird ein neuartiges Konzept eingesetzt. Dieses besteht aus einzelnen dezentralen Raumluftgeräten und einem zentralen Abluftsystem in Kombination mit einem Wärmepumpen-Speichersystem.
Die Büroeinheiten sind bereits jetzt fest zur Vermietung zugesagt.
Neben dem Anspruch einer weitgehenden Energieautarkie ist auch beabsichtigt die benötigte graue Energie (insgesamt aufgewendeter Energiebedarf) gering zu halten – im Sinne einer nachhaltigen Lebenszyklusbetrachtung. Daher wird die Verwendung des Baustoffs Beton auf ein Minimum beschränkt und nur bei erdberührenden Bauteilen, wie dem Keller und den hangseitigen Stützwänden verwendet. Alle anderen Bauteile und Konstruktionen werden in einer modernen Holzrahmenbaukonstruktion errichtet.
Ebenso wird dem Baum- und Artenschutz durch die Pflanzung von Bäumen und die Anbringung von Nisthilfen im Lichthof Rechnung getragen.
Mithilfe dieses Crowdinvestings soll im ersten Schritt das Gebäude errichtet werden.
In einem weiteren Projektvorhaben soll ein möglichst hoher Grad der oben erwähnten Energieautarkie des Gebäudes sichergestellt werden. Die Dachflächen werden daher größtenteils mit Photovoltaikanlagen bestückt sein. Auch die gesamte Fassade ist als Photovoltaik-Fassade konzipiert, lediglich unterbrochen durch Fenster und Loggien.
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Die Emittentin
Emittentin der vorliegenden Kapitalanlage ist die wiwi Immo GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainz. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Zweckgesellschaft, die für die Entwicklung und den Bau der Immobilie in der Unteren Zahlbacher Straße 2 errichtet wurde. Darüber hinaus hält die Gesellschaft mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien in ihrem Bestand, die laufende Mieteinnahmen generieren.
Die wiwi Immo GmbH & Co. KG ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRA 42916 eingetragen. Ihr Unternehmensgegenstand besteht im Erwerb, der Veräußerung und der Verwaltung von Grundstücken sowie der Entwicklung und Errichtung von Gebäuden auf Grundstücken. Alleiniger Kommanditist der Gesellschaft ist Matthias Willenbacher mit einem im Handelsregister eingetragenen Haftkapital von 3.500.000 Euro.
„Unsere nachhaltige Wohn- und Gewerbeimmobilie strebt mit modernsten Technologien, wie einer vollflächigen Photovoltaik-Fassade, einem Ganzjahresstromspeicher mit Solar-Wasserstoff-System von HPS und einer Speicherwärmepumpe von Envola einen beeindruckenden Energieautarkiegrad von nahezu 100 % an und vereint damit Umweltbewusstsein und finanzielle Rendite. Eine echte Investition in die Zukunft!“
Andre Hoffmann (Kaufmännischer Leiter und Prokurist)
Mittelverwendung
Die eingeworbenen Mittel sollen für die Planung und Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Unteren Zahlbacher Straße 2 in 55131 Mainz eingesetzt werden.
Deine Risiken
Totalverlust des eingesetzten Vermögens (keine Nachschusspflicht). Bitte informiere dich sorgfältig über weitere bestehende Risiken.
Nachhaltigkeit
Beitrag zu UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung
Aufgrund der hohen energetischen Qualität der Immobilie unterstützt das Projekt zwei Ziele der Sustainable Development Goals (kurz SDG) der Vereinten Nationen.
Diese insgesamt 17 Ziele dienen der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene. Konkret werden die beiden Ziele 7 und 13 unterstützt.
Insbesondere zahlt dieses Projekt auf die Ziele 7 und 13 ein.