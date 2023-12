Wi IPP Windportfolio

Hier hast du die einzigartige Chance, in ein nachhaltiges Windportfolio zu investieren, das nicht nur auf die Erzeugung von sauberem Strom aus Wind- und Solarenergie abzielt, sondern auch auf die umfassende Planung, Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen. Im Detail investierst du in ein Repowering-Projekt in Rheinland-Pfalz, also in die Errichtung eines Windparks, bestehend aus zwei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E-138 EP3 E3 auf 160m Nabenhöhe.