Donnerstag, 22.09.2022

Digitalisierung und Blockchain beim WIWIN-Crowdinvesting

Was ist ein digitales Wertpapier, wofür ist eigentlich ein Wallet und warum ist die Blockchain doch gar nicht so umweltschädlich wie immer behauptet wird? Diese und weitere Themen rund um die Digitalisierung klären wir am digitalen Donnerstag. In unserer vierteiligen Beitragsreihe werden wir Ihnen erläutern, was digitale Wertpapiere sind, weshalb wir die Blockchain bei WIWIN im Einsatz haben, wie sie funktioniert und wie der Einsatz in der Praxis genau aussieht.